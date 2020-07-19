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"Навряд чи третя сторона стимулюватиме Колос": екс-форвард збірної України пророкує непросту перемогу Динамо

15:00 - Читать на русском
"Навряд чи третя сторона стимулюватиме Колос": екс-форвард збірної України пророкує непросту перемогу Динамо
Колос – Динамо / ФК Колос

Колишній нападник збірної України Олександр Призетко вважає, що Динамо у матчі з Колосом не втратить шансу завоювати срібло УПЛ.

 

"Динамо, як відомо, після перемоги над Зорею у грі з Колосом влаштує нічия. Втім, грати на такий результат кияни, звичайно, не будуть.

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Колос теж не буде вбиватися у грі з Динамо. Команді Костишина треба готуватися до плей-офф з СК Дніпро-1. Втім, яким би не був склад Колоса, відбувати номер Руслан Костишин своїм футболістам не дозволить.

Навряд чи третя сторона буде стимулювати ковалівців у цьому матчі. Тому Колос напевно побереже лідерів, щоб потім свіжим вийти на матч з СК Дніпро-1 у плей-офф за Лігу Європи", – сказав Призетко у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, вже сьогодні, 19 липня, Динамо проведе свій завершальний поєдинок сезону проти Колоса. Киянам, які йдуть другими, аби завоювати срібло УПЛ і вийти у кваліфікацію Ліги чемпіонів, достатньо не програти ковалівській команді. Поєдинок відбудеться на НСК Олімпійський, початок матчу о 19:30.

Колос – Динамо: анонс матчу УПЛ

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Теги
Динамо Динамо Колос Колос Колос - Динамо Руслан Руслан Костишин СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Олександр Олександр Призетко Ліга Європи
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