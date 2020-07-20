Колос – Динамо: Сабо назвав найкращого гравця киян та різко висловився щодо майбутнього Циганкова

Екс-тренер збірної України, а нині телеексперт, Йожеф Сабо розкритикував Динамо за мотивами матчу з Колосом (0:2).

"Немає гри, немає команди. Крім Миколенка, нікого виділити. Кажу це як професіональний футболіст і тренер. Сподіватися на наступний рік або Лігу чемпіонів? Не пройдуть вони! З таким рівнем футболу і таким класом.

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Динамо грає так нестабільно, тому що немає хороших футболістів. Циганкова підняли в ранг Пеле, але він ніякий. Молодий, немає стабільності.

Миколенко виріс раніше за всіх, на відміну від інших гравців середньої лінії. Йому потрібно якомога швидше йти з Динамо, щоб прогресувати далі, рости. А Циганкову потрібно залишитися в київському клубі. Куди б Віктор не перейшов – він не буде грати. Він буде сидіти на лавці запасних. Повторюся, Циганкову краще залишитися в Динамо, де він буде провідним гравцем", – цитує Сабо 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону УПЛ "біло-сині" посіли другу сходинку, яка дозволяє їм зіграти у кваліфікації до Ліги чемпіонів.

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