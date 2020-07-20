Колос – Динамо: Сабо назвал лучшего игрока киевлян и резко высказался о будущем Цыганкова

"Нет игры, нет команды. Кроме Миколенко, некого выделить. Говорю это как профессиональный футболист и тренер. Надеяться на следующий год или Лигу чемпионов? Не пройдут они! С таким уровнем футбола и таким классом.

Динамо официально уволило Михайличенко

Динамо играет так нестабильно, потому что нет хороших футболистов. Цыганкова возвели в ранг Пеле, но он никакой. Молодой, нет стабильности.

Миколенко вырос раньше всех, в отличие от других игроков средней линии. Ему нужно как можно скорее уходить из Динамо, чтобы прогрессировать дальше, расти. А Цыганкову нужно остаться в киевском клубе. Куда бы Виктор не перешел – он не будет играть. Он будет сидеть на скамейке запасных. Повторюсь, Цыганкову лучше остаться в Динамо, где он будет ведущим игроком", – цитирует Сабо 1927.kiev.ua.

Напомним, по итогам прошлого сезона УПЛ "бело-синие" заняли второе место, которое позволяет им сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

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