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Колос – Динамо: Сабо назвал лучшего игрока киевлян и резко высказался о будущем Цыганкова

20 июля 16:38 - Читати українською
Колос – Динамо: Сабо назвал лучшего игрока киевлян и резко высказался о будущем Цыганкова
Виктор Цыганков / Фото ФК Динамо

Экс-тренер сборной Украины, а ныне телеэксперт, Йожеф Сабо раскритиковал Динамо по мотивам матча с Колосом (0:2).

54’ Владимир Лысенко
70’ Арни Вильхьяльмссон
90+5’ Вадим Милько
 
54’ Владимир Лысенко
70’ Арни Вильхьяльмссон
90+5’ Вадим Милько

"Нет игры, нет команды. Кроме Миколенко, некого выделить. Говорю это как профессиональный футболист и тренер. Надеяться на следующий год или Лигу чемпионов? Не пройдут они! С таким уровнем футбола и таким классом.

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Динамо играет так нестабильно, потому что нет хороших футболистов. Цыганкова возвели в ранг Пеле, но он никакой. Молодой, нет стабильности.

Миколенко вырос раньше всех, в отличие от других игроков средней линии. Ему нужно как можно скорее уходить из Динамо, чтобы прогрессировать дальше, расти. А Цыганкову нужно остаться в киевском клубе. Куда бы Виктор не перешел – он не будет играть. Он будет сидеть на скамейке запасных. Повторюсь, Цыганкову лучше остаться в Динамо, где он будет ведущим игроком", – цитирует Сабо 1927.kiev.ua.

Напомним, по итогам прошлого сезона УПЛ "бело-синие" заняли второе место, которое позволяет им сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Йожеф Сабо Колос - Динамо Киев Виталий Виталий Миколенко Виктор Виктор Цыганков
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