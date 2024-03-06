Ігор Коломойський не встигає вирішувати свої проблеми в Україні, як йому дошкуляють новинами з боліт.

Районний суд республіки Адигея заборонив роботу компанії українського бізнесмена, включив його до списку екстремістів та ухвалив рішення про конфіскацію його активів, інформують російські джерела.

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Коломойський нібито втратив 500 земельних ділянок у чотирьох російських регіонах та майно на "мільярди рублів". Екс-президента Дніпра звинуватили у підтримці нової влади України після революції 2014 року, роботі головою Дніпропетровської обладміністрації та фінансуванні українських "озброєних формувань".

Нагадаємо, з вересня минулого року Коломойський перебуває під вартою в Україні. За даними слідства, у 2013-2014 роках олігарх незаконно заволодів 5,8 млрд гривень, створивши злочинне угруповання, яке складалося з працівників Приватбанку, засновником та акціонером якого він був. Олігарх перераховував кошти на рахунки кількох компаній, серед яких був і ФК Дніпро. Окрім цього, Коломойському інкримінують шахрайство (стаття 190) та легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (стаття 209).

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