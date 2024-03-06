Игорь Коломойский не успевает решать свои проблемы в Украине, как его донимают новостями из болот.

Районный суд республики Адыгея запретил работу компании украинского бизнесмена, включил его в список экстремистов и принял решение о конфискации его активов, информируют российские источники.

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Коломойский якобы потерял 500 земельных участков в четырех российских регионах и имущество на "миллиарды рублей". Экс-президента Днепра обвинили в поддержке новой власти Украины после революции 2014 года, работе главой Днепропетровской обладминистрации и финансировании украинских "вооруженных формирований".

Напомним, с сентября прошлого года Коломойский находится под стражей в Украине. По данным следствия, в 2013-2014 годах олигарх незаконно завладел 5,8 млрд гривен, создав преступную группировку, которая состояла из работников Приватбанка, основателем и акционером которого он был. Олигарх перечислял средства на счета нескольких компаний, среди которых был и ФК Днепр. Кроме этого, Коломойскому инкриминируют мошенничество (статья 190) и легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем (статья 209).

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