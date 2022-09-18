Колишній власник Дніпра змушений був приймати у себе слідчих, які завітали до нього о п'ятій годині ранку.

Детективи НАБУ провели обшук у Ігоря Коломойського, під час якого вилучили документи, гаджет, а також скачали його вміст. Обшук стосувався справи про заволодіння майном і коштами компанії Укрнафта на суму майже 13 мільярдів гривень в цінах 2015 року, повідомляє ZN.ua.

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За словами свідків, слідчі завітали до олігарха о п'ятій ранку, а обшук відбувався за місцем проживання Коломойського – на курорті Буковель. ZN.ua зазначає, що це був чи не перший обшук, про який нікого не попереджали.

Колишній власник Дніпра поки не проходить у цій справі як обвинувачений, підозра йому не оголошувалася. Але він є співвласником Укрнафти, у справі якої нещодавно було оголошено підозри щодо фінансових махінацій колишньому голові правління та низці іншим екс-посадовцям.

Справу відкрили за статтею про "заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах".

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