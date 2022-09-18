Бывший владелец Днепра вынужден был принимать у себя следователей, посетивших его в пять часов утра.

Детективы НАБУ провели обыск у Игоря Коломойского, во время которого изъяли документы, гаджет, а также скачали его содержимое. Обыск касался дела о завладении имуществом и денежными средствами компании Укрнафта на сумму почти 13 миллиардов гривен в ценах 2015 года, сообщает ZN.ua.

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По словам свидетелей, следователи посетили олигарха в пять утра, а обыск проходил по месту жительства Коломойского – на курорте Буковель. ZN.ua отмечает, что это был едва ли не первый обыск, о котором никого не предупреждали.

Бывший владелец Днепра пока не проходит по этому делу как обвиняемый, подозрение ему не объявлялось. Но он является совладельцем Укрнафты, по делу которой недавно были объявлены подозрения о финансовых махинациях бывшему председателю правления и ряду других экс-чиновников.

Дело было открыто по статье о "завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах".

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