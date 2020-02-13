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Коломойський у компанії Ярославського та віце-президента Динамо відвідав баскетбольний матч

20:31 120 Читать на русском
Коломойський у компанії Ярославського та віце-президента Динамо відвідав баскетбольний матч
Коломойський і Ярославський / фото із відкритих джерел

Поєдинок української баскетбольної Суперліги Харківські Соколи – Дніпро відвідали колишні президенти Металіста та Дніпра.

Олександр Ярославський та Ігор Коломойський були помічені серед глядачів на трибунах у компанії віце-президента Динамо з питань трансферної політики Євгена Краснікова.

Ярославський готовий домовлятися з екс-футболістами Металіста заради відродження клубу

БК Дніпро, у складі якого виступає син Коломойського – Грегорі, вирвав перемогу з рахунком 93:90, подарувавши цю звитягу своєму іменитому вболівальнику, якому сьогодні виповнюється 57 років.

Додамо, що минулого разу Ігор Коломойський публічно з'являвся в Харкові у грудні на гучній святковій вечірці з нагоди 60-річчя Олександра Ярославського.

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Теги
Металіст Металіст Дніпро Дніпро Ігор Коломойський Олександр Ярославський Євген Красніков
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