Шевченко, Маркевич, Коломойський та зірки шоубізнесу – Ярославський помпезно відзначив день народження

Учора, 5 грудня, колишній президент харківського Металіста Олександр Ярославський відзначив своє 60-річчя.

Серед запрошених були помічені зірки українського футболу. Зокрема наставник національної збірної Андрій Шевченко та екс-тренер Металіста Мирон Маркевич.

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Приїхав привітати ювіляра також олігарх Ігор Коломойський, який встиг навіть зіграти у настільний футбол.

Гостей розважали такі зірки вітчизняного шоубізнесу, як MARUV, Світлана Лобода та Макс Барских, повідомляє strana.ua.

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Нагадаємо, що Ярославський був президентом Металіста з 2005 по грудень 2012-го року. Цей період став найуспішнішим в історії харківського клубу.