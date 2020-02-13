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Коломойский в компании Ярославского и вице-президента Динамо посетил баскетбольный матч

20:31 318 Читати українською
Коломойский в компании Ярославского и вице-президента Динамо посетил баскетбольный матч
Коломойский и Ярославский / фото с открытых источников

Поединок украинской баскетбольной Суперлиги Харьковские Соколы – Днепр посетили бывшие президенты Металлиста и Днепра.

Александр Ярославский и Игорь Коломойский были замечены среди зрителей на трибунах в компании вице-президента Динамо по вопросам трансферной политики Евгения Красникова.

Ярославский готов договариваться с экс-футболистами Металлиста ради возрождения клуба

БК Днепр, в составе которого выступает сын Коломойского – Грегори, вырвал победу со счетом 93:90, подарив этот результат своему именитому болельщику, которому сегодня исполняется 57 лет.

Добавим, что в прошлый раз Игорь Коломойский публично появлялся в Харькове в декабре на шумной праздничной вечеринке по случаю 60-летия Александра Ярославского.

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Теги
Металлист Металлист Днепр Днепр Игорь Коломойский Александр Ярославский Евгений Красников
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