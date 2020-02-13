Коломойский в компании Ярославского и вице-президента Динамо посетил баскетбольный матч

Поединок украинской баскетбольной Суперлиги Харьковские Соколы – Днепр посетили бывшие президенты Металлиста и Днепра.
Александр Ярославский и Игорь Коломойский были замечены среди зрителей на трибунах в компании вице-президента Динамо по вопросам трансферной политики Евгения Красникова.
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БК Днепр, в составе которого выступает сын Коломойского – Грегори, вырвал победу со счетом 93:90, подарив этот результат своему именитому болельщику, которому сегодня исполняется 57 лет.
Добавим, что в прошлый раз Игорь Коломойский публично появлялся в Харькове в декабре на шумной праздничной вечеринке по случаю 60-летия Александра Ярославского.