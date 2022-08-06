"За кілька днів до зібрання клубів УПЛ ширилися чутки в кулуарах, що Setanta на пару з "2+2" йде. Тобто "2+2" на себе бере виробництво. Також були чутки, що Ігор Коломойський повертається в гру, повертається у великий футбол, оскільки він має на меті відновити "Профутбол".

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Той старий-добрий "Профутбол" в ефірному мовленні. Не та ютубна версія, яку ми бачили останнього сезону, а той, що в ефірі "2+2", – розповів журналіст Ігор Бурбас у програмі ЧИСТИЙ ПІДКАсТ.

Нагадаємо, 16 серпня 2020 року програма "Профутбол" востаннє вийшла в ефір. До 10-річного ювілею забракло зовсім трохи – якихось два тижні. З серпня 2010-го програма виходила увечері кожної неділі.

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