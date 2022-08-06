"За несколько дней до собрания клубов УПЛ распространялись слухи в кулуарах, что Setanta на пару с "2+2" идет. То есть "2+2" на себя берет производство. Также были слухи, что Игорь Коломойский возвращается в игру, возвращается в большой футбол, поскольку он намерен возродить "Профутбол".

Суркис поддержал инициативу о бесплатных трансляциях УПЛ – оригинальная причина отказа от предложений Setanta и Megogo

Тот старый-добрый "Профутбол" в эфирной речи. Не та ютубная версия, которую мы видели последнего сезона, а тот, что в эфире "2+2", – рассказал журналист Игорь Бурбас в программе ЧИСТИЙ ПІДКАсТ.

Напомним, 16 августа 2020 года программа "Профутбол" в последний раз вышла в эфир. До 10-летнего юбилея не хватило совсем немного – каких-то две недели. С августа 2010 года программа выходила вечером каждое воскресенье.

Олдскульні футбольні передачі на українському ТБ – як Джулай, Васильков, Гливинський і Ко подарували щасливе дитинство