"Було два претенденти – Setanta та Megogo. У Megogo була взагалі смішна пропозиція, там нема про що говорити. Setanta хоче підписати контракт на три роки і дає 3,2 мільйона доларів, половина цієї суми йтиме на виробництво трансляцій, друга половина – ділиться між клубами.

Один проти, троє утримались – клуби УПЛ не змогли затвердити створення єдиного телепулу

100 тисяч доларів на рік – це, звичайно, обмаль для клубів. Але нас турбує інше питання, на яке чітко поки що ніхто не відповів. Матчі відбуватимуться без глядачів, і ми вважаємо, що вболівальники повинні мати доступ до безкоштовної трансляції загальнонаціональними каналами.

Поки що ми не почули чіткої відповіді на запитання: чи зможемо ми показувати матчі на своєму YouTube-каналі та на офіційному сайті у прямому ефірі. Сьогодні далеко не кожен може заплатити 100 гривень на місяць, щоб переглянути футбол. До того ж Setanta ще треба знайти, не у кожного кабельного провайдера вона є. В останній рік Динамо було не проти єдиного телепулу, але поки що чогось не вистачає.

Президент клубу (Ігор Суркіс – прим.) каже: "Не треба мені цих грошей. Я краще зроблю, щоб уболівальники мали доступ безкоштовно дивитися футбол". 100 тисяч доларів на рік ніяк не рятує Динамо за нашого бюджету та витрат. Може, вони допоможуть Минаю та іншим клубам, але не нам", – розповів Мохник у інтерв'ю Fanday.

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