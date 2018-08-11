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Коломоєць: У Шахтаря обмаль слабких місць, проте шанси у нас будуть

17:49 157 Читать на русском
Коломоєць: У Шахтаря обмаль слабких місць, проте шанси у нас будуть
Юрій Коломоєць / ФК Ворскла

Нападник Ворскли Юрій Коломоєць поділився очікуваннями від майбутнього матчу полтавчан проти Шахтаря.

"Шкода, що в минулому турі отримав вилучення в матчі зі Львовом і тепер не зможу зіграти з Шахтарем. Всі мої картки пов'язані виключно з ігровими моментами, навмисної брутальності або порушення дисципліни не було.

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У нас хороший склад. Сподіваюся, команда вийде і гідно зіграє з Шахтарем, показавши хорошу гру. У нас є шанси набрати очки, хоча склад дійсно ослаб, адже крім мене і Кулача захворіли ще Сапай та Кадимян, травму отримав Чижов. Є втрати, але все одно, їх є кому замінити і є, кому битися за результат.

Ми детально вивчали гру "гірників", як вони грають на початку цього сезону. Слабких місць у них дійсно дуже мало. Але шанси у нас будуть, головне, ними скористатися і реалізувати свої моменти, при цьому в першу чергу надійно зіграти біля своїх воріт.", – розповів Коломоєць в коментарі Команда1.

Матч Шахтар – Ворскла відбудеться сьогодні, 11 серпня, у Харкові. Початок гри о 19:30.

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Шахтар - Ворскла: Субота 11 серпня 2018

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Юрій Коломоєць Юрій Коломоєць Шахтар - Ворскла Ворскла Ворскла
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