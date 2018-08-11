Шахтар – Ворскла: анонс матчу УПЛ

Шахтар вдома приймає Ворсклу в рамках 4-го туру УПЛ. Анонс та прогноз матчу читайте на Футбол 24.

Шахтар – Ворскла

11 серпня, 19:30, Харків, ОСК "Металіст"

Головний арбітр: Микола Балакін (Київ)

Телетрансляція на каналі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Початок сезону змусив уболівальників Шахтаря серйозно задуматись стосовно перспектив на рік. Якщо на весну у Лізі чемпіонів після втрат Фреда, Бернарда та Феррейри ніхто особливо не розраховує, то після більш-менш безапеляційних поразок від Динамо замайоріла реальна ймовірність провалити ще й чемпіонат. Шахтар вже відстає на три очка, виявивши серйозні ігрові слабкості, тож тепер повинен сподіватися на осічки киян та стабільний набір очок у власних матчах. Наскільки "гірники" готові до виконання другого пункту, має показати гра проти бронзової Ворскли – складного, але проблемного колектива.

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Шахтар має реабілітовуватись за поразку від Динамо в минулому турі УПЛ

Полтавський клуб жахливо стартував, програвши два тури з трьох – і якщо за поразку від Динамо його футболістам не може бути соромно, то фіаско у грі з Олімпіком стало серйозним ляпасом по репутації та амбіціях. Після цього Ворскла впевнено переграла Львів, але чи було це початком повернення до нормального футболу – поки незрозуміло. Ситуація ускладнюється величезними боргами по зарплатні, хоча керівництво клубу вже мало б отримати гроші за вихід у груповий етап Ліги Європи та навіть щось пообіцяло гравцям. Кількох мільйонів євро від УЄФА цілком би вистачило для покриття річних і більше боргів перед футболістами, тренерами та працівниками, однак, як це часто буває, безкопійчаний віз і нині там.

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Статистика простистояння та цікаві факти

1. Шахтар і Ворскла провели між собою 55 матчів у всіх турнірах. 40 разів перемогу святкували "гірники", лише 4 рази верх брали полтавці, а ще 11 зустрічей завершились внічию. Загальний рахунок: 113-32 на користь Шахтаря. У чемпіонаті України Шахтар провів 46 матчів проти Ворскли (+35, =9, -2, 93-27).

2. Найбільша перемога Шахтаря над Ворсклою була зафіксована в 1/8 фіналу Кубка України-1994/95 – донеччани переграли полтавців з рахунком 8:0.

3. Набільш результативний матч між цими командами був зіграний у 9 турі чемпіонату України-1998/99 – Шахтар переміг Ворсклу з рахунком 7:3.

4. Шахтар може пропустити 600-й гол в чемпіонатах – в тому числі 50-й за тренерства Паулу Фонсеки.

5. Домашня переможна серія Шахтаря в матчах з Ворсклою у чемпіонатах триває з 7 квітня 2007 року. За цей час відбулося 13 ігор, які Шахтар виграв із загальним рахунком 30:9.

6. 60-й гол у Чемпіонатах може забити Жуніор Мораес.

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Кадрова ситуація

Порівняно із ситуацією перед матчем проти Динамо, в Шахтарі мало що змінилося – і навіть стало гірше. Сергій Крівцов лише недавно повернувся до тренувань у загальній групі, тож його участь у матчі знаходиться під питанням. Щодо Оларенваджу Кайоде та Івана Ордеця, то вони продовжують відновлення від травм, тренуючись за індивідуальною програмою. Разом з ними працювали Ярослав Ракицький та Жуніор Мораєс, однак навряд чи вони залишаться у запасі – без них просто нікому буде грати у центрі оборони та нападі відповідно. Тут можна було б згадати про Густаво Бланко-Лещука, який відправився у річну оренду до Малаги, але на його допомогу Фонесека не розраховував уже давно.

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Ворсклі у грі проти Шахтаря не допоможуть шість основних гравців

Кадрова ситуація полтавців просто катастрофічна. Ворскла готується до матчу з Шахтарем без шести гравців – і якщо з травмою Дениса Васіна на зборах вже встигли змиритися, то пошкодження Володимира Одарюка та Олександра Чижова є дуже болючими. У першого – травма гомілкостопа, у другого – пошкодження стегна. Під питанням участь Михайла Сергійчука, який тренувався за індивідуальною програмою. Якщо він таки не зможе зіграти, то в атаку можна буде випускати Василя Сачка, адже нападників більше нема – Юрій Коломоєць відбуває дискваліфікацію, а Владислав Кулач належить Шахтарю, не маючи права на участь у грі.

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Ворскла

Шахтар: Пятов, Ісмаїлі, Ракицький, Хочолава, Бутко, Степаненко, Патрік, Тайсон, Фернандо, Марлос, Мораєс

Ворскла: Шуст, Ребенок, Мартиненко, Даллку, Пердута, Кадимян, Кравченко, Чеснаков, Кобахідзе, Карека

Прогноз Футбол 24 – 3:0

Звісно, у матчі чемпіона та бронзового призера хочеться напруги та драми, однак це точно не той випадок. Шахтар наразі є занадто мотивованим на результат: його гравці не тільки бажають реабілітації за поразку в Києві, а і не можуть допустити збільшення відриву Динамо. Більше того: в разі перемоги Шахтар наздожене вічного суперника, адже матч киян проти Маріуполя перенесли на вересень. Таким чином, зустріч з Ворсклою перетворюється на прекрасну можливість відбілити власну репутацію та повернути час на тиждень назад, коли між динамівцями та "гірниками" була рівність. Це – дуже солодка цукерочка.

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Шахтар – фаворит гри 4-го туру УПЛ проти Ворскли

Ворскла у стані, в якому знаходиться зараз, не зможе відібрати цю цукерочку. Відсутність шести футболістів основного складу, помножена на величезні борги керівництва – занадто серйозний тягар для матчів проти Шахтаря на виїзді. Звісно, можна вмикати морально-вольові якості, однак полтавці і так грають на них більше року, не отримавши ні копійочки. Всьому є край – і нестабільний початок сезону слугує підтвердженням цього. Словом, Шахтар, як це часто буває, знову є безумовним фаворитом гри проти Ворскли.

Михайло Юхименко, Футбол 24