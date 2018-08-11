Ковалець: Для Шахтаря матч проти Ворскли не буде легкою прогулянкою

Український наставник Сергій Ковалець поділився очікуваннями від матчу 4 туру УПЛ Шахтар – Ворскла.

"Звичайно, центральний матч четвертого туру пройде в Харкові, де зустрінуться перша і третя команди минулого чемпіонату. Чи зуміють полтавчани на цей раз дати бій Шахтарю? Хто б що не говорив, але в останні роки Ворскла є одним з найстабільніших клубів.

Шахтар – Ворскла: анонс матчу УПЛ

Незважаючи на фінансові проблеми, команда точково посилюється. Є стабільний тренерський штаб, тому для Шахтаря цей матч не буде легкою прогулянкою", – цитує Сергія Ковальця Zbirna.com.

Матч Шахтар – Ворскла відбудеться сьогодні, 11 серпня, у Харкові. Початок гри о 19:30.