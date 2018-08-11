toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ АПЛ ШАХТАР - ВОРСКЛА

Ковалець: Для Шахтаря матч проти Ворскли не буде легкою прогулянкою

11:36 121 Читать на русском
Ковалець: Для Шахтаря матч проти Ворскли не буде легкою прогулянкою
Сергій Ковалець / Фото: ФФУ

Український наставник Сергій Ковалець поділився очікуваннями від матчу 4 туру УПЛ Шахтар – Ворскла.

"Звичайно, центральний матч четвертого туру пройде в Харкові, де зустрінуться перша і третя команди минулого чемпіонату. Чи зуміють полтавчани на цей раз дати бій Шахтарю? Хто б що не говорив, але в останні роки Ворскла є одним з найстабільніших клубів.

Шахтар – Ворскла: анонс матчу УПЛ

Незважаючи на фінансові проблеми, команда точково посилюється. Є стабільний тренерський штаб, тому для Шахтаря цей матч не буде легкою прогулянкою", – цитує Сергія Ковальця Zbirna.com.

Матч Шахтар – Ворскла відбудеться сьогодні, 11 серпня, у Харкові. Початок гри о 19:30.

Україна4 тур

Шахтар - Ворскла: Субота 11 серпня 2018

Шахтар
до матчу
6
год
:
29
хв
Ворскла
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Сергій Ковалець Сергій Ковалець Шахтар - Ворскла Шахтар Шахтар Ворскла Ворскла
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Олімпік та Львів зіграли внічию
    Україна — 10 серп563 Олімпік та Львів зіграли внічию
1
год
:
29
хв
Ньюкасл
14:30
Тоттенхем
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук