Коломоец: У Шахтера мало слабых мест, но шансы у нас будут

Нападающий Ворсклы Юрий Коломоец поделился ожиданиями от предстоящего матча полтавчан против Шахтера.

"Жаль, что в прошлом туре получил удаление в матче со Львовом и теперь не смогу сыграть с Шахтером. Все мои карточки связаны исключительно с игровыми моментами, преднамеренной грубости или нарушения дисциплины не было

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У нас хороший состав. Надеюсь, команда выйдет и достойно сыграет с Шахтером, показав хорошую игру. У нас есть шансы набрать очки, хотя состав действительно ослаб, ведь кроме меня и Кулача заболели еще Сапай и Кадимян, травму получил Чижов. Есть потери, но все равно, их есть кому заменить и есть, кому биться за результат.

Мы детально изучили игру "горняков", как они играют в начале этого сезона. Слабых мест у них действительно очень мало. Но шансы у нас будут, главное, ими воспользоваться и реализовать свои моменты, при этом в первую очередь надежно сыграть у своих ворот", – рассказал Коломоец в комментарии Команда1.

Матч Шахтер – Ворскла состоится сегодня, 11 августа, в Харькове. Начало игры в 19:30.

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