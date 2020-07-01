Колишня дівчина Роналду нагадала про себе еротичною провокацією – найспекотніше фото літа

Італійська модель Еліса Де Панічіш, яка начебто перебувала у романтичних стосунках з Кріштіану Роналду, вразила мережу відвертою фотосесією.

Гаряча блондинка здобула велику популярність влітку 2016-го, коли відпочивала на одній яхті з Кріштіану Роналду. Дівчина тривалий час заперечувала автентичність фото з Ібіци, але зрештою обіграла їх на свою користь. Участь у багатьох популярних шоу, різке збільшення кількості підписників у соцмережах – Кріш дав їй чимало.

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Остання фотосесія Де Панічіш – реально на межі фолу. Лише схрещені руки зі злегка піднятою лівою ногою допомогли красуні обійти цензуру Інстаграм. Її підписники залишились без слів.

Нагадаємо, що Роналду почав зустрічатись з Джорджиною у 2016-му. Раніше ЗМІ спекулювали, що португалець міг зраджувати своїй нинішній пасії.