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Колишня дівчина Роналду нагадала про себе еротичною провокацією – найспекотніше фото літа

1 липня 15:55 - Читать на русском
Колишня дівчина Роналду нагадала про себе еротичною провокацією – найспекотніше фото літа
Де Панічіш не соромиться позувати оголеною

Італійська модель Еліса Де Панічіш, яка начебто перебувала у романтичних стосунках з Кріштіану Роналду, вразила мережу відвертою фотосесією.

Гаряча блондинка здобула велику популярність влітку 2016-го, коли відпочивала на одній яхті з Кріштіану Роналду. Дівчина тривалий час заперечувала автентичність фото з Ібіци, але зрештою обіграла їх на свою користь. Участь у багатьох популярних шоу, різке збільшення кількості підписників у соцмережах – Кріш дав їй чимало.

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Остання фотосесія Де Панічіш – реально на межі фолу. Лише схрещені руки зі злегка піднятою лівою ногою допомогли красуні обійти цензуру Інстаграм. Її підписники залишились без слів.

Нагадаємо, що Роналду почав зустрічатись з Джорджиною у 2016-му. Раніше ЗМІ спекулювали, що португалець міг зраджувати своїй нинішній пасії.

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Теги
Італія Кріштіану Кріштіану Роналду Дівчата футболістів
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