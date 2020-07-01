Бывшая девушка Роналду напомнила о себе эротической провокацией – самое жаркое фото лета

Итальянская модель Элиса Де Паничиш, которая находилась в романтических отношениях с Криштиану Роналду, поразила сеть откровенной фотосессией.

Горячая блондинка получила большую популярность летом 2016-го, когда отдыхала на одной яхте с Криштиану Роналду. Девушка долгое время отрицала подлинность фото с Ибицы, но в итоге использовала для себя. Участие во многих популярных шоу, резкое увеличение количества подписчиков в соцсетях – Криш дал ей немало.

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Последняя фотосессия Де Паничиш – реально на грани фола. Только скрещенные руки со слегка поднятой левой ногой помогли красавицы обойти цензуру Инстаграм. Ее подписчики остались без слов.

Напомним, что Роналду начал встречаться с Джорджиной в 2016-м. Ранее СМИ спекулировали, что португалец мог изменять своей нынешней пассии.