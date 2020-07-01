toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР КАРПАТЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Бывшая девушка Роналду напомнила о себе эротической провокацией – самое жаркое фото лета

1 июля 15:55 - Читати українською
Бывшая девушка Роналду напомнила о себе эротической провокацией – самое жаркое фото лета

Итальянская модель Элиса Де Паничиш, которая находилась в романтических отношениях с Криштиану Роналду, поразила сеть откровенной фотосессией.

Горячая блондинка получила большую популярность летом 2016-го, когда отдыхала на одной яхте с Криштиану Роналду. Девушка долгое время отрицала подлинность фото с Ибицы, но в итоге использовала для себя. Участие во многих популярных шоу, резкое увеличение количества подписчиков в соцсетях – Криш дал ей немало.

Тео Эрнандес попал на крючок сексуальной "Тигрицы из Вероны" – девушка, которая сводит с ума Италию сочными формами

Последняя фотосессия Де Паничиш – реально на грани фола. Только скрещенные руки со слегка поднятой левой ногой помогли красавицы обойти цензуру Инстаграм. Ее подписчики остались без слов.

Напомним, что Роналду начал встречаться с Джорджиной в 2016-м. Ранее СМИ спекулировали, что португалец мог изменять своей нынешней пассии.

blog_ava
Челси возобновил переговоры с Виллианом о новом контракте
00:20
345
Теги
Италия Криштиану Криштиану Роналду Девушки футболистов
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Сане официально стал игроком Баварии
    Німеччина — 3 июль3986 Сане официально стал игроком Баварии
9
час
:
41
мин
Динамо Киев
19:30
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук