Нападник Аталанти Дуван Сапата став однією з пріоритетних цілей "ірисок" у зимове вікно, інформує Il Giorno.

Маліновський класно дебютував у основі Марселя – допоміг забити гол, майже віддав асист та отримав високі оцінки

Евертон звалився на передостанню сходинку АПЛ, а його атака є однією з найслабших в чемпіонаті. Клуб Миколенка хоче якомога швидше підсилити саме цю ланку. Англійці запропонували Аталанті оренду до літа з правом викупу за 17 млн євро. Бергамаски хотіли б отримати гроші відразу, проте можуть погодитися і на такий варіант з огляду на прогрес Расмуса Хьойлунда.

Сапата кілька сезонів поспіль був основним нападником Аталанти, маючи чудове порозуміння з Русланом Маліновським. Втім, нинішня кампанія змінила статус гравців. Українця вже відпустили в Марсель, а 31-річний колумбієць демонструє жалюгідну результативність – всього один гол у 12 матчах Серії А.

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