Момент істини для Лемпарда

У Евертона величезні проблеми. Команда вкрай нестабільна. І це ще надзвичайно м'яка характеристика. До екватора чемпіонату "іриски" підійшли, посідаючи місце у зоні вильоту. Лише велика щільність в низу таблиці дозволяє не кричати про катастрофу. Буквально одна перемога може підняти на 13-те місце.

Френк Лемпард і не панікує. Принаймні на прес-конференціях він намагається випромінювати впевненість та розуміння, як виправити ситуацію. Щоправда, робить це обережно. Фахівець не тисне на керівництво, розуміючи своє хитке становище. Якщо зараз ще й вимагати підсилення, то до закриття трансферного вікна можна і без роботи залишитися. Водночас Лемпард дипломатично натякає, що наявні футболісти можуть і повинні демонструвати більше.

А от уболівальники Евертона до дипломатії не схильні. Вони активно протестують і вимагають негайних змін. Дійшло до того, що клубна служба безпеки порадила керівництву утриматися від відвідин стадіону в матчі з Саутгемптоном. Мовляв, перегляд футболу на трибунах може виявитися ризикованим – віддайте перевагу телевізору.

Які ще потрібні натяки, що покращення необхідні негайно? А тут ще й розкішна нагода це зробити. На Гудісон Парк приїхала абсолютно найгірша команда ліги. В рамках АПЛ Саутгемптон востаннє перемагав ще в жовтні. Шість останніх матчів завершилися поразками. Однак "святі" – не зовсім безнадійні. Вони непогано виступають в кубкових турнірах. Зокрема, три дні тому сенсаційно прибили Манчестер Сіті. Хай навіть Пеп Гвардіола не виставив найсильніший склад.

Гра була рівна...

Якщо хто сподівався, що суперники наввипередки будуть намагатися скористатися слабкістю опонента, то на нього чекало розчарування. На стартових хвилинах Евертон, як і личить господарю, намагався нав'язати свою гру, але ці спроби були дуже непереконливими. Можливо, вплинув стартовий переляк. Вже на 1-й хвилині після неприємного контакту на газоні опинився Бен Годфі. Лідер оборони "ірисок" потребував допомоги лікарів. На щастя, обійшлося без вимушеної заміни.

М'яч надовго не затримувався в жодної з команд. Багато браку, індивідуальних помилок. Можна було б спробувати підловити саме на цьому, але вмінь гравцям відверто бракувало. Як приклад – Калверт-Льюїн. Форвард постійно або відкривався в недодачу, або не міг приборкати м'яча після передач на хід.

Спробував змінити ситуацію Миколенко. Українець провів кілька активних хвилин в середині тайму. Після успішних перехоплень чи відбирань Віталій відразу намагався грати вертикально – на загострення. На 20-й хвилині був близьким, щоб стати асистентом. Миколенко класним розрізним пасом на межі штрафного знайшов Грея. Демарай вийшов на ударну позицію і... не влучив у площину. Заради справедливості зазначимо, що ситуація була не найпростішою.

Проте Грей зумів реабілітуватися. Його подача з кутового стала результативною. Амаду Онана навіть не помітив спротиву захисників та ударом головою увігнав м'яч у сітку. Дебютний м'яч бельгійця в Англії. Евертон вийшов уперед. Насправді не дуже логічно. Перший тайм був настільки рівним, наскільки це взагалі можливо.

Френкі, пора прощатися

Якщо Евертон планував "засушити" гру, то цей план провалився вже на початку другого тайму. Че Адам виконав навіс з правого флангу. Центральні захисники господарів не змогли узгодити власні дії. У підсумку, м'яч дістався Ворд-Праусу. Джеймс ідеально оцінив ситуацію та спокійно закотив під дальню стійку. Отак Саутгемптон відігрався на першій хвилині другої половини зустрічі.

Мерсисайдці спробували додати активності. Це вилилося у поперечину після удару Калверт-Льюїна. А от вихід на заміну Ентоні Гордона зіграв у мінус. Він повинен робити погоду в атаці, а привіз гол на свої ворота. Англієць сфолив поруч з власним штрафним, а у Саутгемптона є справжній майстер для таких нагод. Джейм Ворд-Праус легко перекинув стінку та переграв Пікфорда. Це 16-й гол англійця прямим ударом зі штрафного – більше лише у легендарного Девіда Бекхема (18).

У завершальні хвилини Евертон усі сили кинув на атаку. Проблема в тому, що команда Френка Лемпарда не вміє грати проти масованої оборони, навіть якщо вона організована не найкращим чином. Все, чого вдалося досягти, – кілька стандартів. Гордон дуже просив пенальті, але арбітри не повірили. "Святі" кілька разів могли карати в контратаках, але губили м'яч ще на шляху до чужої половини.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Саутгемптона з рахунком 2:1, який не зумів покинути останнє місце в турнірній таблиці через додаткові показники. За підсумками 20-го туру АПЛ, в зоні вильоту опинилося три команди, які мають по 15 очок. Окрім "святих", це Евертон та Вест Хем. Схоже, час Лемпарда на Гудісон Парк вичерпаний. Аргументів проти його відставки просто не залишилося.