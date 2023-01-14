Ліга 1, 19 тур

Марсель – Лор'ян – 3:1

Голи: Колашинац, 38, Санчес, 53, Верету, 59 – Моффі, 39

Руслан Маліновський нарешті має тренера, який на нього цілковито розраховує. Ігор Тудор відразу з літака перемістив українця на поле. Йдеться про гру з Труа, де наш земляк вийшов на заміну. Наступний тур – Маліновський в основному складі. До такого навіть сайт Ліги 1 не був готовий. Адже у стартовій формації опинився лише номер – без повноцінного профілю гравця.

Марсель набрав чудову форму, вигравши 6 останніх офіційних матчів. Це дозволило провансальцям піднятися на третє місце, яке дає право зіграти у кваліфікації Ліги чемпіонів. Сьогоднішній суперник зараз далекий від своєї найкращої форми. Лор'ян був головною сенсацією старту сезону, коли йшов поруч з ПСЖ. Однак на початку жовтня щось зламалося. Затяжна безвиграшна серія витіснила "мерлуз" за межі єврокубкової зони.

Словом, перемога господарів читалася. Щоправда, у першому таймі реалізувати свою перевагу не вдалося. Ба більше, саме Лор'ян відкрив рахунок. Терем Моффі після подачі з кутового виграв боротьбу в захисників Марселя, наче у дітей, та шокував публіку на Велодромі. Провансальці не стали нервувати і ще до перерви відновили рівновагу. Колашинац виграв підбирання в центрі поля і відкотив на Маліновського. Саме Руслан і створив передумови для гола, доставивши м'яч Ундеру. Турок подав з флангу на лінію воротарського, куди вже примчав Колашинац. Заслужив Сеад на цей гол.

Довершити справу Марсель зумів на початку другого тайму. Спочатку Алексіс Санчес продемонстрував, що приборкати навіть складний пас – для нього не проблема. Захисники просто не очікували такого від чилійця. Слідом трапилися те, що можна назвати щонайменше 0,5 асиста Маліновського. Саме Руслан елегантно переправив м'яч на Верету, який поцілив у ближню дев'ятку. Справа була зроблена, і Тудор зняв українця з гри.

Перемога не вплинула на турнірне становище Марселя, який залишився на третій сходинці, але тепер має 42 очки. Лор'ян поки залишається шостим.

Маліновський – один із найкращих

Перший матч у стартовому складі нової команди вийшов хорошим. На старті поєдинку Руслан трішки загубився. Ніяк не міг опинитися на тому місці, де б зумів себе проявити. Але активно шукав м'яч – діяв по всій ширині в атаці, пропонував себе у центрі, опускався на свою половину, щоб допомогти виходити з оборони. Згодом зосередився на роботу в зоні правого напівфлангу, ближче до чужих воріт. Це Маліновський не раз робив в Аталанті. Знайомі умови допомогли вийти із тіні.

За оцінками статистичних порталів, Маліновський став одним із найкращих у матчі. Від SofaScore отримав 7,4 (третій результат у команді), а від WhoScored – 7,2 (п'ятий показник серед гравців Марселя). Це й не дивно. Українець віддав один ключовий пас, став лідером за кількістю успішних спроб дриблінгу (разом з Гендузі – по 2), вигравав боротьбу (в повітрі 1/1, внизу 4/6), здійснив перехоплення та заблокував один удар по власних воротах.

І цю активність було помітно навіть без цифр. Про "несправжній" асист на Верету ми вже згадували вище. Наприкінці першого тайму Маліновський класно подав з кутового – Жиго пробив у поперечину. У другому таймі вже сам Руслан міг відзначатися, коли потужно пробивав з меж штрафного – м'яч просвистів поруч зі стійкою. Словом, дуже солідний дебют у стартовому складі. Проте з часом доведеться демонструвати яскраву гру не відрізками, а стабільно. Час та довір тренера, що головне, у Маліновського є.