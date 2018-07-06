Колишній віце-президент ФФУ: Звинувачення голкіпера Карпат в сепаратизмі – ідіотизм

Екс-віце-президент Федерації футболу України Анатолій Попов розкритикував рішення керівництва Карпат розірвати контракт з голкіпером юнацької команди Михайлом Готрою через підтримку збірної Росії на Мундіалі.

"Звинувачення в сепаратизмі – це повний ідіотизм, якщо за такі речі розривають контракт. Нічого спільного з правовими нормами футболу це не має. У нас в дисциплінарних правилах немає поняття "футбольний сепаратизм". Тому вдаватися до таких формулювань як мінімум некоректно.

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Є така відома фраза: "Спорт поза політикою". На жаль, футбол у нас зараз потрапив в політичний розклад. Навколо цього багато наносного, і це не сприяє ні політичному врегулюванню, ні розвитку футболу. Ненависть, яка на цьому грунті розкручується, нікому не буде на благо. Треба обережно ставитись до цієї ситуації, розбиратись", – цитує Попова Чемпіонат.

Нагадаємо, що під час матчу 1/8 фіналу ЧС-2018 між збірними Росії та Іспанії голкіпер юнацької команди Карпат Михайло Готра не приховував симпатій до господарів Мундіалю.

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У своєму Instagram голкіпер виклав фото із "вусами надії" і російським триколором, маючи на увазі головного тренера Станіслава Черчесова. А після вирішального сейву Ігоря Акінфєєва у серії пенальті виклав ще одне фото.