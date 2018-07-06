Бывший вице-президент ФФУ: Обвинения голкипера Карпат в сепаратизме – идиотизм

Экс-вице-президент Федерации футбола Украины Анатолий Попов раскритиковал решение руководства Карпат разорвать контракт с голкипером юношеской команды Михаилом Готрой из-за поддержки сборной России на Мундиале.

"Обвинения в сепаратизме – это полный идиотизм, если за такие вещи разрывают контракт. Ничего общего с правовыми нормами футболу это не имеет. У нас в дисциплинарных правилах нет понятия "футбольный сепаратизм". Поэтому прибегать к таким формулировкам как минимум некорректно.

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Есть такая известная фраза: "Спорт вне политики". К сожалению, футбол у нас сейчас попал в политический расклад. Вокруг этого много наносного, и это не способствует ни политического урегулированию, ни развития футбола. Ненависть, которая на этой почве раскручивается, никому не будет во благо. Надо аккуратно относиться к этой ситуации, разбираться", – цитирует Попова Чемпионат.

Напомним, что во время матча 1/8 финала ЧМ-2018 между сборными России и Испании голкипер юношеской команды Карпат Михаил Готра не скрывал симпатий к хозяевам Мундиаля.

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В своем Instagram голкипер выложил фото с "усами надежды" и российским триколором, имея в виду главного тренера Станислава Черчесова. А после решающего сейва Игоря Акинфеева в серии пенальти выложил еще одно фото.