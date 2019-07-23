Колишній тренер збірної Англії та Манчестер Сіті хотів очолити Зорю

Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов зізнався, що відомий шведський наставник Свен-Йоран Еріксон пропонував свої послуги луганцям.

"Зі Скрипником обговорили все і дійшли згоди. Наш принцип – розповісти, які у нас умови, як ми бачимо вектор розвитку команди, що ми маємо. Хочемо вислухати тренера, почути, які у нього бажання, які цілі він бачить і хоче досягти з Зорею.

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Кандидати були ще. Серед тренерів, яких нам пропонували, був навіть Свен-Йоран Еріксон. Причому ініціатива очолити Зорю йшла від нього. У мене була розмова з його агентом, але виникла низка питань – мовне, побутове.

Він би отримав в Україні культурний шок, приїхавши до нас з ситої Європи. Тренер-іноземець для Зорі – зараз це неприйнятно. Тому ми зупинили вибір на Вікторові Скрипнику, який знає український футбол, але в той же час 20 років жив у Європі, працював тренером в німецькому чемпіонаті. Після переговорів вдарили по руках і почали роботу разом", – цитує Рафаїлова SportArena.

До слова, у списку команд, які очолював шведський фахівець, є Рома, Фіорентина, Лаціо, збірна Англії, Манчестер Сіті, Лестер та інші.

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