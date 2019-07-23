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Бывший тренер сборной Англии и Манчестер Сити хотел возглавить Зарю

11:57 97 Читати українською
Бывший тренер сборной Англии и Манчестер Сити хотел возглавить Зарю
Свен-Ёран Эрикссон / фото из соцсетей

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов признался, что известный шведский наставник Свен-Ёран Эрикссон предлагал свои услуги луганчанам.

"Со Скрыпником обсудили все и пришли к согласию. Наш принцип – рассказать, какие у нас условия, как мы видим вектор развития команды, что мы имеем. Хотим выслушать тренера, услышать, какие у него желание, какие цели он видит и хочет достичь с Зарей.

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Кандидаты были еще. Среди тренеров, которых нам предлагали, был даже Свен-Ёран Эрикссон. Причем инициатива возглавить Зарю исходила от него. У меня был разговор с его агентом, но возник ряд вопросов – языковой, бытовой.

Он бы получил в Украине культурный шок, приехав к нам из сытой Европы. Тренер-иностранец для Зари – сейчас это неприемлемо. Поэтому мы остановили выбор на Викторе Скрипнику, который знает украинский футбол, но в то же время 20 лет жил в Европе, работал тренером в немецком чемпионате. После переговоров ударили по рукам и начали работу вместе", – цитирует Рафаилова SportArena.

К слову, в списке команд, которые возглавлял шведский специалист, есть Рома, Фиорентина, Лацио, сборная Англии, Манчестер Сити, Лестер и другие.

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Заря Заря Сергей Рафаилов Виктор Скрипник Виктор Скрипник Свен-Ёран Эрикссон Свен-Ёран Эрикссон
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