Рівно рік Валенте просидів без роботи. Новим роботодавцем 62-річного португальця став Ешторіл. Там він очолив команду U-23, повідомляє прес-служба клубу.

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Попереднім клубом фахівця був Шахтар, де він працював із молодіжним складом. Минулого літа сторони припинили співпрацю. Причиною стало скасування проведення чемпіонату України серед команд U-21.

До слова, Фернандо Валенте хотів знову працювати в Україні. Протягом року він вів перемовини з неназваним клубом Першої ліги та Маріуполем. В обох випадках справа до призначення не дійшла. Ба більше, у березні, вже після повномасштабного вторгнення окупантів, португалець заявив, що для нього не було б проблемою знову працювати в нашій країні.

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