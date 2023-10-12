Екс-наставник ПСЖ Крістоф Гальтьє вже найближчим часом може очолити катарський Аль-Духайль.

Аль-Духайль у своєму твіттері повідомив про відставку Ернана Креспо з посади головного тренера.

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Катарський клуб вже знайшов йому заміну. За інформацією Фабріціо Романо, наступним наставником команди стане Крістоф Гальтьє. Фахівець начебто вже підписав контракт, а його асистентами стануть Жоао Сакраменто та Тьєррі Олекс'як.

Додамо, що Аль-Духайль посідає 4 місце у чемпіонаті Катару після 5 турів з 10 очками в активі. Відставання від першого Аль-Садда становить лише 3 пункти.

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