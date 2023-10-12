Экс-наставник ПСЖ Кристоф Гальтье уже в ближайшее время может возглавить катарский Аль-Духайль.

Аль-Духайль в своем твиттере сообщил об отставке Эрнана Креспо с поста главного тренера.

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Катарский клуб уже нашел ему замену. По информации Фабрицио Романо, следующим наставником команды станет Кристоф Гальтье. Специалист вроде бы уже подписал контракт, а его ассистентами станут Жоао Сакраменто и Тьерри Олексьяк.

Добавим, что Аль-Духайль занимает 4 место в чемпионате Катара после 5 туров с 10 очками в активе. Отставание от первого Аль-Садда составляет лишь 3 пункта.

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