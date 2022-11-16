Португальський фахівець Жозе Мораіш, який тренував Карпати, а також працював з Роналду в Реалі, висловив свою позицію щодо скандалу Кріша в МЮ.

"Мати в команді такого футболіста – благословення для тренера. Кріштіану дуже розумний та приземлений, жодних сумнівів. Я не хочу називати його інопланетянином, бо він людина. Точніше буде сказати "людина з нерозпізнаними характеристиками".

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Я просто кажу, що потрібно бути особливим тренером, щоб працювати з особливими гравцями. Найкращі тренери знають, як розрулювати такі ситуації, що склалася зараз в МЮ. Позитивне спілкування. Довіра формується на основі особистих відносин", – цитує Мораіша Goal.com.

Роналду наробив галасу останнім інтерв'ю, де звинуватив Манчестер Юнайтед і Еріка Тен Хага в неповазі. Скандал набрав великих масштабів, тому португалець навряд чи продовжить кар'єру на Олд Трффорд.

Жозе Мораіш очолював Карпати у 2018-му, а зараз працює в Ірані. У 2010-2013 роках він був асистентом Моурінью в Реалі, де й перетнувся з Роналду.

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