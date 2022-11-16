Бывший тренер Карпат стал в защиту Роналду и уколол Тен Хага
Португальский специалист Жозе Мораиш, который тренировал Карпаты, а также работал с Роналду в Реале, высказал свою позицию по поводу скандала Криша в МЮ.
"Иметь в команде такого футболиста – благословение для тренера. Криштиану очень умный и приземленный, никаких сомнений. Я не хочу называть его инопланетянином, потому что он человек. Точнее будет сказать "человек с нераспознанными характеристиками".
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Я просто говорю, что нужно быть особенным тренером, чтобы работать с особенными игроками. Лучшие тренеры знают, как разруливать сложившуюся сейчас в МЮ ситуацию. Позитивное общение. Доверие формируется на основе личных отношений", – цитирует Мораиша Goal.com.
Роналду наделал шума последним интервью, где обвинил Манчестер Юнайтед и Эрика Тен Хага в неуважении. Скандал набрал больших масштабов, поэтому португалец вряд ли продолжит карьеру на Олд Трффорд.
Жозе Мораиш возглавлял Карпаты в 2018-м, а сейчас работает в Иране. В 2010-2013 годах он был ассистентом Моуринью в Реале, где и пересекся с Роналду.
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