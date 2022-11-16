Португальский специалист Жозе Мораиш, который тренировал Карпаты, а также работал с Роналду в Реале, высказал свою позицию по поводу скандала Криша в МЮ.

"Иметь в команде такого футболиста – благословение для тренера. Криштиану очень умный и приземленный, никаких сомнений. Я не хочу называть его инопланетянином, потому что он человек. Точнее будет сказать "человек с нераспознанными характеристиками".

"Ты построил империю и мог бы просто чесать себе яйца", – сестра написала Роналду письмо на фоне скандала с МЮ

Я просто говорю, что нужно быть особенным тренером, чтобы работать с особенными игроками. Лучшие тренеры знают, как разруливать сложившуюся сейчас в МЮ ситуацию. Позитивное общение. Доверие формируется на основе личных отношений", – цитирует Мораиша Goal.com.

Роналду наделал шума последним интервью, где обвинил Манчестер Юнайтед и Эрика Тен Хага в неуважении. Скандал набрал больших масштабов, поэтому португалец вряд ли продолжит карьеру на Олд Трффорд.

Жозе Мораиш возглавлял Карпаты в 2018-м, а сейчас работает в Иране. В 2010-2013 годах он был ассистентом Моуринью в Реале, где и пересекся с Роналду.

"Я не уважаю Тен Хага": Роналду дал взрывное интервью – звезда Ман Юнайтед чувствует себя преданным