Ізраїльський фахівець Авраам Грант очолив збірну Замбії, повідомляє офіційний твіттер футбольної Асоціації країни.

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"Я шукав правильний виклик, і саме тому я вибрав Замбію. Я приїхав сюди через виклик, і я сподіваюся, що коли я піду звідси, я озирнуся і скажу, що ми зробили хорошу роботу і заклали хороший фундамент для майбутнього. Я думаю, що Замбія має потенціал. Ми встановили цілі, яких хочемо досягти", – зазначив Грант.

67-річний тренер вже має досвід роботи в Африці. Він привів Гану до фіналу Кубка африканських націй 2015 року, в якому команда програла за пенальті Кот-д'Івуару.

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