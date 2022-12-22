Израильский специалист Авраам Грант возглавил сборную Замбии, информирует официальный твиттер футбольной Ассоциации страны.

Челси официально назначил нового руководителя – перестройка после Абрамовича продолжается

"Я искал правильный вызов, и именно поэтому я выбрал Замбию. Я приехал сюда из-за вызова, и я надеюсь, что когда я уйду отсюда, я оглянусь и скажу, что мы проделали хорошую работу и заложили хороший фундамент для будущего. Я думаю, что у Замбии есть потенциал. Мы установили цели, которых хотим достичь", – отметил Грант.

67-летний тренер уже имеет опыт работы в Африке. Он привел Гану к финалу Кубка африканских наций 2015 года, в котором команда проиграла по пенальти Кот-д'Ивуару.

Миколенко и Клопп против Пепа, Месси в Париже, Де Дзерби на пути Зинченко, дерби Барсы – что смотреть до Нового года