Новопризначений 36-річний Вівелл вже розпочав роботу в Челсі. Про його прихід на посаду технічного директора повідомив офіційний сайт лондонського клубу.

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Раніше Крістофер Вівелл працював у РБ Лейпциг, де спершу відповідав за розвиток скаутської системи у командах всіх вікових категорій, а згодом був призначений технічним директором. Перед німецьким клубом 5 років віддав Зальцбургу, який теж входить до групи Ред Булл. Починав кар'єру у Хоффенхаймі, де виконував фунції аналітика і скаута.

"Челсі будує найцікавіший проект у світовому футболі, і я надзвичайно пишаюся тим, що приєднався до цього клубу. Тут є великий потенціал для подальшого успіху, розвитку та зростання. У нового власника, Грема Поттера і всієї команди існує чітка та стійка філософія. Радий, що зможу стати частиною проекту", – заявив Крістофер Вівелл.

Нагадаємо, після санкцій, накладених на Романа Абрамовича, новим власником Челсі став американець Тодд Бьолі. Не втримався на своїй посаді і головний тренер – замість Томаса Тухеля призначили Грема Поттера.

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