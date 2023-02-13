Посередником виступала компанія, глава якої відповідав за виборчу кампанію Жозепа Бартомеу перед виборами президента Барселони 2015 року.

У березні 2021 року екс-президента Барселони Жозепа Бартомеу заарештували по справі "Барсагейт" – за його дорученням у соціальних мережах організовували "атаки" на конкурентів і деяких гравців клубу.

“Каналізаційний щур” та “гормональний карлик”: у Барселоні новий скандал через Мессі – ЗМІ оприлюднили ганебну переписку

У понеділок, 13 лютого каталонська поліція представила звіт, у якому йдеться про те, що Барселона за наказом Бартомеу виплачувала гроші журналістам за створення вигідного іміджу президента клубу. Також у звіті йдеться про те, що за такою ж схемою журналісти критикували конкурентів Бартомеу – Віктора Фонта і Жоана Лапорту. Про це інформує Sport.es.

Усі гроші до журналістів потрапляли через посередників. Серед них була компанія Amalgama Marketing, керуючим директором якої є Мікель Самбола. Саме він був головою виборчої кампанії Бартомеу перед виборами президента Барселони 2015 року.

Барселона втримала важку перемогу над Вільяреалом, відірвавшись від Реала на 11 очок