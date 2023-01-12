Іспанське видання EL Periodico опублікувало скандальну переписку горе-керівників “блаугранас” у WhatsApp. Тодішній головний юрист каталонського клубу Роман Гомес Понті лютував через оприлюднення контракту Мессі в січні 2021-го. Аргентинець повинен був заробити понад 555 млн євро за 4 сезони. Цю угоду в Іспанії називали “руїною”.

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У розпал пандемії, коли Бартомеу спробував переглянути зарплати гравців, Мессі начебто відмовився йти йому назустріч, а також вимагав зберегти заробітки свого близького друга – Луїса Суареса.

“Барто, ти не можеш бути настільки хорошою людиною з цим каналізаційним щуром. Клуб дав йому все, а зараз він диктує трансфери, продаж гравців, спонсорські угоди у власних інтересах. Я ніколи не зможу цього зробити, але до цифр його контракту потрібно додати Пінто, перепідписання Суареса та Жорді Альби, комісію за продовження Фаті (Родріго Мессі, агент? Та він навіть читати не вміє, а його партнер – наркодилер). Скільки ж було шантажу та хамства від цього гормонального карлика, який завдячує Барсі усім, що має… Та коли справи йдуть не надто добре через пандемію, ви отримуєте повідомлення: “Презі, зменшуйте зарплату іншим, проте не чіпайте мою та Луїса”. Сподіваюся, люди стануть байдужими до нього. Це найгірше, що може з ним трапитися. Найманець”, – зазначив Понті у переписці.

У якийсь момент Бартомеу визнає, що клуб “багато разів прислухався до Лео”, але його космічний контракт не був би проблемою в звичайних умовах. Додавши водночас, що контракт Мессі – це 15% усього бюджету. Проте, доходи аргентинця, за словами екс-президента, цілком справедливі, адже "він генерує для клубу багато грошей".

Зазначимо, що Бартомеу покинув Барсу з ганьбою. Сосіос висловили йому вотум недовіри, після чого відбулися дострокові вибори. Зберегти Мессі не вдалося Жоану Лапорті, передусім через жахливе фінансове становище "блаугранас" після епохи Барто.

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