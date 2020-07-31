Колишній помічник Гвардіоли замінив Жезуша у Фламенго

Чинні чемпіони Бразилії на своєму офіційному сайті оголосили про призначення Доменека Торрена.

Екс-тренер Реала очолив Бірмінгем

Контракт іспанського фахівця розрахований на 1,5 року. Торрен був асистентом Хосепа Гвардіоли у Барселоні, Баварії та Манчестер Сіті. Влітку 2018 року очолив Нью-Йорк Сіті, з яким дійшов до чвертьфіналу МЛС. 58-річний Торрен стане першим іспанським тренером в історії Фламенго.

Нагадаємо, попереднім керманичем "червоно-чорних" був Жорже Жезуж. Він привів клуб до перемоги в чемпіонаті Бразилії та Копа Лібертадорес, але цього літа вирішив повернутися в Бенфіку.

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