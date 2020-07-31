Бывший помощник Гвардиолы заменил Жезуша во главе Фламенго

Фламенго объявил имя тренера, который возглавит команду после легендарного Жорже Жезужа.

Действующие чемпионы Бразилии на своем официальном сайте объявили о назначении Доменека Торрена.

Экс-тренер Реала возглавил Бирмингем

Контракт испанского специалиста рассчитан на 1,5 года. Торрен был ассистентом Хосепа Гвардиолы в Барселоне, Баварии и Манчестер Сити. Летом 2018-го возглавил Нью-Йорк Сити, с которым дошел до четвертьфинала МЛС. 58-летний Торрен станет первым испанским тренером в истории Фламенго.

Напомним, предыдущим рулевым "красно-черных" был Жорже Жезуж. Он привел клуб к победе в чемпионате Бразилии и Копа Либертадорес, но этим летом решил вернуться в Бенфику.

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