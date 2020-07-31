Екс-тренер Реала очолив Бірмінгем

Контракт іспанця розрахований на три роки, повідомляє офіційний сайт бірмінгемського клубу.

Лідс готовий пролонгувати угоду з Б'єлсою

Бірмінгем завершив сезон провальною серією із 14 матчів без перемог в Чемпіоншипі, але таки випередив зону вильоту на два очки. Жахливі результати змусили керівництво "синіх" шукати нового тренера, і вибір зупинився на Каранці.

Нагадаємо, 46-річний фахівець допомагав Моурінью в Реалі, а також мав досвід самостійної роботи з двома англійськими клубами – Мідлсбро та Ноттінгем Форрест.

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