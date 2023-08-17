Бразильський вігнер Жозе Вітор Пернамбуко, який відомий своїми виступами в УПЛ за ФК Львів, знайшов нову команду – футболіст продовжить кар'єру в угорському клубі Діошдьйор. Повідомляє клубна прес-служба.

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Подробиці трансферу угорський клуб не афішує, проте йдеться про повноцінний перехід футболіста, який із березня цього року виступав за казахстанський Кизилжар.

За Львів Пернамбуко виступав з лютого 2019 року із перервами на оренди в Динамо Тбілісі, Буде-Глімті та Шерифі, який очолював Юрій Вернидуб. Загалом зіграв за львівську команду 33 матчі, у яких відзначився 3 забитими м'ячами.

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