Бразильский вигнер Жозе Витор Пернамбуко, известный своими выступлениями в УПЛ за ФК Львов, нашел новую команду – футболист продолжит карьеру в венгерском клубе Диошдьор. Сообщает клубная пресс-служба.

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Подробности трансфера венгерский клуб не афиширует, однако речь идет о полноценном переходе футболиста, с марта этого года выступавшего за казахстанский Кызылжар.

За Львов Пернамбуко выступал с февраля 2019 с перерывами на аренды в Динамо Тбилиси, Буде-Глимте и Шерифе, возглавляемом Юрием Вернидубом. В общей сложности сыграл за львовскую команду 33 матча, в которых отличился 3 забитыми мячами.

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