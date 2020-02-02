Екс-гравець збірної України Ковальчук оголосив про завершення кар'єри

Український півзахисник Кирило Ковальчук прийняв рішення про завершення професіональної кар'єри.

33-річний екс-лідер одеського Чорноморця повідомив про своє рішення на своїй сторінці в інстаграмі. Його останнім клубом був казахський Ордабаси.

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"До останнього моменту я багато думав про те, чи продовжити свою кар'єру. Спасибі Ордабаси, що до останнього чекали на моє рішення. Сьогодні, друзі, я вирішив вам сказати, що настав той момент, коли я закінчую футбольну кар'єру. Це не простий крок, тому що є сили продовжувати боротися і здобувати результати. За всі роки кар'єри я віддавав всі сили і багатьом жертвував для результату. Моя вдячність Всевишньому, що все поверталося сповна", – написав Ковальчук.

Нагадаємо, у своїй кар'єрі Ковальчук зіграв за декілька українських клубів: Дніпро, Таврію, Чорноморець і Металіст. Найбільше він запам'ятався виступами за одеську команду, з якою брав участь у Лізі Європи. Також в його активі є 4 матчі за національну збірну України.

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