toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТОТТЕНХЭМ - МАНЧЕСТЕР СИТИ ТРАНСФЕРЫ

Экс-игрок сборной Украины Ковальчук объявил о завершении карьеры

18:46 104 Читати українською
Экс-игрок сборной Украины Ковальчук объявил о завершении карьеры
Кирилл Ковальчук / фото из открытых источников

Украинский полузащитник Кирилл Ковальчук принял решение о завершении профессиональной карьеры.

33-летний экс-лидер одесского Черноморца сообщил о своем решении на своей странице в инстаграме. Его последним клубом был казахский Ордабасы.

Капитан Колоса завершил карьеру из-за травмы

"До последнего момента я много думал о том, продолжить ли свою карьеру. Спасибо Ордабасы, что до последнего ждали мое решение. Сегодня, друзья, я решил вам сказать, что настал тот момент, когда я заканчиваю футбольную карьеру. Это не простой шаг, потому что есть силы продолжать бороться и добиваться результатов. За все годы карьеры я отдавал все силы и многим жертвовал для результата. Моя благодарность Всевышнему, что все возвращалось сполна", – написал Ковальчук.

Напомним, в своей карьере Ковальчук сыграл за несколько украинских клубов: Днепр, Таврию, Черноморец и Металлист. Больше всего он запомнился выступлениями за одесскую команду, с которой участвовал в Лиге Европы. Также в его активе есть 4 матча за национальную сборную Украины.

Динамо приємно дивує, конкуренти Зінченка та Ярмоленка, крах грандів і українця – головне про трансфери зими 2020

blog_ava
Милевский: Бойко решил, что я буду с ним здороваться и убежал, но я и сам не собирался
12:16
720
Теги
Кирилл Ковальчук Кирилл Ковальчук
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
15
мин
Удинезе
21:45
Интер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук