Экс-игрок сборной Украины Ковальчук объявил о завершении карьеры

Украинский полузащитник Кирилл Ковальчук принял решение о завершении профессиональной карьеры.

33-летний экс-лидер одесского Черноморца сообщил о своем решении на своей странице в инстаграме. Его последним клубом был казахский Ордабасы.

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"До последнего момента я много думал о том, продолжить ли свою карьеру. Спасибо Ордабасы, что до последнего ждали мое решение. Сегодня, друзья, я решил вам сказать, что настал тот момент, когда я заканчиваю футбольную карьеру. Это не простой шаг, потому что есть силы продолжать бороться и добиваться результатов. За все годы карьеры я отдавал все силы и многим жертвовал для результата. Моя благодарность Всевышнему, что все возвращалось сполна", – написал Ковальчук.

Напомним, в своей карьере Ковальчук сыграл за несколько украинских клубов: Днепр, Таврию, Черноморец и Металлист. Больше всего он запомнился выступлениями за одесскую команду, с которой участвовал в Лиге Европы. Также в его активе есть 4 матча за национальную сборную Украины.

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