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Колишній легіонер Динамо шкодує про зірваний трансфер з України в Ліон

15:40 243 Читать на русском
Колишній легіонер Динамо шкодує про зірваний трансфер з України в Ліон
Пап Діакате в Динамо / Getty Images

Сенегальський футболіст Пап Діакате, який свого часу виступав за Динамо, розповів, як київський клуб не продав його в Ліон.

"Оренда з Динамо в Ліон у сезоні 2010/11? Я б хотів, щоб все пройшло краще. Єдине, про що я шкодував, що це була оренда з правом викупу, а не повноцінний контракт. Я покинув Францію заради переходу в Динамо (Діакате до переїзду в Україну захищав кольори Нансі – прим.). Але там я був малопомітний. Коли пішов у оренду в Сент-Етьєн, то хотів знову почати грати.

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Клод Пюель, який очолював Ліон, цікавився мною. У підсумку, я опинився в Ліоні на правах оренди. Мені б хотілося, щоб це був повноцінний трансфер. Це найважча частина цього. Але я також розумів небажання Ліона. У мене залишався рік контракту, а Динамо вимагало близько шести мільйонів євро. Це гальмувало перехід", – цитує Діакате Olympique-et-lyonnais.

Нагадаємо, сенегалець перебував у структурі київського Динамо у 2007-2011 роках. За цей час Діакате двічі побував в оренді – спочатку в Сент-Етьєні, а потім захищав кольори Ліона. У 2011 році захисник перейшов у Гранаду за 4,5 млн євро.

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