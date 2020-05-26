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Екс-легіонер Динамо вразив своїм виглядом під час паломницької ходи

06:30 1785 Читать на русском
Екс-легіонер Динамо вразив своїм виглядом під час паломницької ходи
Пап Діакате / Фото ФК Динамо

Колишній захисник Динамо Пап Діакате довів, що є справжнім мусульманином.

Пап Діакате відвідав Мекку, дотримуючись мусульманської традиції під час Рамадану.

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З культового місця 35-річний сенегалець опублікував колоритне фото в Instagram.

Нагадаємо, Діакате перебував у структурі київського Динамо у 2007-2011 роках. За цей час колишній захисник двічі побував в оренді, спочатку в у Сент-Етьєні, а потім захищав кольори Ліона.

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