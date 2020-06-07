Бывший легионер Динамо жалеет о сорванном трансфере из Украины в Лион

Сенегальский футболист Пап Диакате, который в свое время выступал за Динамо, рассказал, как киевский клуб не продал его в Лион.

"Аренда из Динамо в Лион в сезоне 2010/11? Я бы хотел, чтобы все прошло лучше. Единственное, о чем я жалел, что это была аренда с правом выкупа, а не полноценный контракт. Я покинул Францию ​​ради перехода в Динамо (Диакате до переезда в Украину защищал цвета Нанси – прим.). Но там я был малозаметен. Когда ушел в аренду в Сент-Этьен, то хотел снова начать играть.

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Клод Пюэль, возглавлявший Лион, интересовался мной. В итоге, я оказался в Лионе на правах аренды. Мне бы хотелось, чтобы это был полноценный трансфер. Это самая тяжелая часть этого. Но я также понимал нежелание Лиона. У меня оставался год контракта, а Динамо требовало около шести миллионов евро. Это тормозило переход", – цитирует Диакате Olympique-et-lyonnais.

Напомним, сенегалец находился в структуре киевского Динамо в 2007-2011 годах. За это время Диакате дважды побывал в аренде – сначала в Сент-Этьене, а затем защищал цвета Лиона. В 2011 году защитник перешел в Гранаду за 4,5 млн евро.

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