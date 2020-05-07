toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

Колишній легіонер Динамо назвав Хацкевича однією з причин власного фіаско

7 травня 15:46 1149 Читать на русском
Колишній легіонер Динамо назвав Хацкевича однією з причин власного фіаско
Нікіта Корзун / Фото з відкритих джерел

Білоруський легіонер Динамо Нікіта Корзун, який на правах оренди виступає за португальський Вілафранкенш, пояснив, чому не зміг закріпитися в українському клубі.

"Сумарно я провів за Динамо близько двадцяти поєдинків. Що завадило застовпити за собою місце в основному складі? Звинувачувати тут нікого. Шанси були, значить, не скористався належним чином. Ніколи так не вважав, що хтось винен. Давали шанси, але в той момент я погано ними скористався. Тому так і вийшло.

Корзун взимку мав пропозиції з чотирьох чемпіонатів

Багато хто вважав, що коли Динамо очолить Олександр Хацкевич у мене ігрової практики стане на порядок більше, але цього не сталося. У нас були нормальні, робочі відносини. Зрештою, таке буває у футболі, що стосунки не склалися. Можливо, щось я в ігровому плані не так робив, не виконував вимоги. Знову ж, я ні на кого образ не тримаю, це трапляється", – сказав Корзун у коментарі виданню Dynamo.kiev.ua.

Нагадаємо, Корзун перейшов у київське Динамо з Динамо Мінськ у лютому 2016 року. Всього провів за українську команду 30 матчів у всіх турнірах. У вересні 2019 року відправився у чергову оренду у португальський клуб Вілафранкенш.

"Динамо деградує з моменту відходу Реброва": Босянок – про Бєрдиєва "з музею", ціль для Маліновського і біду Петракова

blog_ava
"Поважайте мене і мою роботу – поради Гвардіоли мені не потрібні". Правила життя Юппа Хайнкеса
12:04
5990
Теги
Динамо Динамо Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Нікіта Корзун Нікіта Корзун
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
40
хв
Львів
23:55
Олімпік
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук