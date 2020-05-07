Бывший легионер Динамо назвал Хацкевича одной из причин собственного фиаско

Белорусский легионер Динамо Никита Корзун, который на правах аренды выступает за португальский Вилафранкенш, объяснил, почему не смог закрепиться в украинском клубе.

"Суммарно я провел за Динамо около двадцати поединков. Что помешало застолбить за собой место в основном составе? Обвинять здесь некого. Шансы были, значит, не воспользовался должным образом. Никогда так не считал, что кто-то виноват. Давали шансы, но в тот момент я плохо ими воспользовался. Поэтому так и получилось.

Корзун зимой имел предложения из четырех чемпионатов

Многие считали, что когда Динамо возглавит Александр Хацкевич у меня игровой практики станет на порядок больше, но этого не произошло. У нас были нормальные, рабочие отношения. В конце концов, такое бывает в футболе, что отношения не сложились. Возможно, что-то я в игровом плане не так делал, не выполнял требования. Опять же, я ни на кого обид не держу, такое случается", – сказал Корзун в комментарии изданию Dynamo.kiev.ua.

Напомним, Корзун перешел в киевское Динамо из Динамо Минск в феврале 2016 года. Всего провел за украинскую команду 30 матчей во всех турнирах. В сентябре 2019-го отправился в очередную аренду в португальский клуб Вилафранкенш.

"Динамо деградує з моменту відходу Реброва": Босянок – про Бєрдиєва "з музею", ціль для Маліновського і біду Петракова