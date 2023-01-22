Черговим пунктом 34-річного форварда став Сан-Жозеенсе, інформує прес-служба клубу.

Динамо провело перше тренування на зборі у Туреччині – з Буяльським, але без Бєсєдіна

Українським вболівальникам Гільєрме відомий виступами за Динамо. До київської команди він перейшов у лютому 2009 року з Крузейро за 5 млн євро, але не прижився. Вже за півроку бразильця віддали у оренду московському ЦСКА, а згодом за 6 млн євро продали в Атлетіко Мінейро. За Динамо в УПЛ Гільєрме провів 11 поєдинків, в яких забив 5 голів і віддав 1 результативну передачу.

Додамо, що Сан-Жозеенсе буде виступати у четвертому дивізіоні Бразилії – Серії D.

Найбільший провал в історії чемпіонату України – Ахметов давав йому будь-яку суму, а він навмисне грав погано