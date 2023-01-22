У суботу, 21 січня, Динамо під пильним наглядом Мірчі Луческу і Олександра Шовковського розпочало тренування у Туреччині, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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Ранковій сесії передувала інтенсивна розминка. Далі гравці розбилися на пари, відпрацьовуючи короткі передачі, після чого відточували короткий пас уже в групах, рухаючись по колу. Вже з першого заняття кияни розпочали роботу з м’ячами, провівши чимало бігової роботи під час київського етапу підготовки.

Робота з м’ячами продовжилась і на вечірньому тренуванні, під час якого команда зосередилася на ігрових вправах. Спершу – розділившись на дві команди на великому полі. Далі гравці відпрацьовували завершення атак ударами по воротах з середньої дистанції. Завершилось все міні-турніром, де переможцями стала команда захисників у такому складі: Денис Попов, Олександр Сирота, Микита Бурда, Ілля Забарний, Антон Боль, Владислав Дубінчак, Костянтин Вівчаренко, Томаш Кендзьора, а також голкіпер Валентин Моргун.

До слова, повернувся до тренувань у загальній групі Віталій Буяльський. Артем Бєсєдін приєднається до неї у найближчі дні. Також з першого дня у групі тренується Богдан Лєднєв, який повернувся з оренди.

Нагадаємо, перший спаринг підопічні Луческу проведуть у вівторок, 24 січня. Суперником киян буде віденський Рапід.

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